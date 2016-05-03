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    В мире

    Преступник захватил автобус в Вашингтоне, сбил пешехода и попался на заправке

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    Захватчик находился за рулем автобуса не более трех минут, но за это время успел сбить насмерть пешехода. Блюстители порядка арестовали злоумышленника, когда он остановился у бензозаправки.
    Захваченный в Вашингтоне автобус
    Michael Robinson Chavez/The Washington Post

    ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Редчайшее преступление было совершено во вторник утром в Вашингтоне: мужчина захватил рейсовый автобус, напав на его водителя, сообщила на своем сайте газета "Вашингтон пост".

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    Захватчик находился за рулем автобуса не более трех минут, но за это время успел сбить насмерть пешехода. Блюстители порядка арестовали злоумышленника, когда он остановился у бензозаправки.

    "Глава вашингтонской полиции Кэти Ланьер сообщила, что мужчина был арестован. Она сказала, что подозреваемый "вел себя агрессивно". Имя погибшего пешехода пока неизвестно", — сообщает издание.

    Также уточняется, что "водитель автобуса получил травмы, не угрожающие жизни". Кроме того, "пока неизвестно, какое оружие было применено при нападении". Ссылаясь на пресс-секретаря полиции Дастина Стернбека, "Вашингтон пост" пишет, что "мужчина вошел в автобус на остановке и встал рядом с водителем, на следующей остановке напал на него, а пассажиры смогли выбежать через заднюю дверь". Как отмечается, водитель также смог покинуть автобус.

    Инцидент произошел в не самом благополучном районе Вашингтона. Как сказала Ланьер, "крайне редко случается, чтобы кто-то пытался захватить рейсовый автобус".

    Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, летевший внутренним рейсом MS181 из Александрии в Каир, был захвачен одним из пассажиров и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на острове Кипр. Позднее угонщик был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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