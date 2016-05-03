Преступник захватил автобус в Вашингтоне, сбил пешехода и попался на заправке

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Редчайшее преступление было совершено во вторник утром в Вашингтоне: мужчина захватил рейсовый автобус, напав на его водителя, сообщила на своем сайте газета "Вашингтон пост".

Захватчик находился за рулем автобуса не более трех минут, но за это время успел сбить насмерть пешехода. Блюстители порядка арестовали злоумышленника, когда он остановился у бензозаправки.

"Глава вашингтонской полиции Кэти Ланьер сообщила, что мужчина был арестован. Она сказала, что подозреваемый "вел себя агрессивно". Имя погибшего пешехода пока неизвестно", — сообщает издание.

Также уточняется, что "водитель автобуса получил травмы, не угрожающие жизни". Кроме того, "пока неизвестно, какое оружие было применено при нападении". Ссылаясь на пресс-секретаря полиции Дастина Стернбека, "Вашингтон пост" пишет, что "мужчина вошел в автобус на остановке и встал рядом с водителем, на следующей остановке напал на него, а пассажиры смогли выбежать через заднюю дверь". Как отмечается, водитель также смог покинуть автобус.

Инцидент произошел в не самом благополучном районе Вашингтона. Как сказала Ланьер, "крайне редко случается, чтобы кто-то пытался захватить рейсовый автобус".

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, летевший внутренним рейсом MS181 из Александрии в Каир, был захвачен одним из пассажиров и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на острове Кипр. Позднее угонщик был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.