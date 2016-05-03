На территорию Молдавии въезжает военная техника США

КИШИНЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Военная техника США, которая задействована в учениях Dragon Pioneer 2016, въезжает на территорию Молдавии постепенно – несколькими эшелонами, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Диана Грэдинару.

Техника следует по трассе национального значения М-14 маршрутом Скуляны-Фалешты-Негрешты. "Первая колонна военной техники пересекла сейчас Фалешты (город на северо-западе Молдавии – ред.)", — сказала Грэдинару.

Ранее представители Партии социалистов заблокировали движение колонны на въезде в Молдавию. "На несколько часов нам удалось удержать военную технику США. Техника поступает 4-5 разными колоннами в разное время. Первая партия при поддержке полиции и ОМОН проехала в сторону Негрешт", — заявил РИА Новости лидер социалистов Игорь Додон.

По его словам, "на данный момент принимается решение о том, где и когда социалисты намерены блокировать американскую военную технику в течение этого дня". "Дальше будем блокировать на подступах к Кишиневу, если попробуют зайти в город 9 мая", — отметил Додон.

Учения Dragon Pioneer-2016 пройдут в республике с 3 по 20 мая. В них примут участие 165 военнослужащих Нацармии Молдавии и 198 военных второго кавалерийского полка США. В этих сборах будет задействовано 58 единиц военной техники, предоставленных армией США, а также 40 саперных машин и машин обеспечения Нацармии Молдавии.

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Ранее министр обороны республики Анатолий Шалару заявлял РИА Новости, что часть этой техники будет представлена в ходе выставки на центральной площади Кишинева 9 мая. По его словам, это будет "не военный парад и не военная презентация, а товарищеская демонстрация". Позднее глава Минобороны страны попытался оправдать на своей странице в соцсети присутствие солдат НАТО на территории Молдавии, отметив, что военнослужащие армии США, принимающие участие в военных учениях, почтят память жертв Второй мировой войны.

Как уточнили в Минобороны Молдавии, учения направлены "на общую подготовку саперных подразделений, а также на повышение уровня взаимодействия между двумя армиями". В плане тактических маневров — "отработка совместных действий при сооружении защитных укреплений, прохождении полосы препятствий, переходе реки вброд, подрывных работ, действий по спасению жизни, обеспечения логистики в полевых условиях, оказания медицинской помощи и эвакуации раненых".