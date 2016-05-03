наверх
10.03.201800:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В результате кораблекрушения у берегов Гаити погибли более 20 человек

    (обновлено: )422
    Инцидент произошел в выходные. Судно, направлявшееся из города Бомбардополис в Гонаив на севере Гаити, потерпело крушение из-за сильного шторма.
    Волна, архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения небольшого судна у берегов Гаити, заявили представители гражданской обороны страны.

    Кораблекрушение у берегов Канады
    Канал euronews на Youtube
    Кораблекрушение у берегов Канады

    По данным агентства EFE, инцидент произошел в выходные. Судно, направлявшееся из города Бомбардополис в Гонаив на севере Гаити, потерпело крушение из-за сильного шторма.

    В настоящий момент неизвестно, сколько всего людей было на борту судна. Сообщается, что некоторым пассажирам удалось спастись, они были госпитализированы.

    Операции по поиску выживших, а также тел погибших продолжаются.

    Напомним, 5 человек погибли, 9 были спасены в кораблекрушении в Канаде. 20-метровое судно "Левиафан II" вышло из порта Тофино на острове Ванкувер и затонуло у небольшого острова Варгас. Оно принадлежало компании, которая организует круизы для наблюдения за китами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине