В результате кораблекрушения у берегов Гаити погибли более 20 человек

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения небольшого судна у берегов Гаити, заявили представители гражданской обороны страны.

По данным агентства EFE, инцидент произошел в выходные. Судно, направлявшееся из города Бомбардополис в Гонаив на севере Гаити, потерпело крушение из-за сильного шторма.

В настоящий момент неизвестно, сколько всего людей было на борту судна. Сообщается, что некоторым пассажирам удалось спастись, они были госпитализированы.

Операции по поиску выживших, а также тел погибших продолжаются.

Напомним, 5 человек погибли, 9 были спасены в кораблекрушении в Канаде. 20-метровое судно "Левиафан II" вышло из порта Тофино на острове Ванкувер и затонуло у небольшого острова Варгас. Оно принадлежало компании, которая организует круизы для наблюдения за китами.