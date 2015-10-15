Число жертв непогоды в Италии увеличилось до пяти человек

РИМ, 15 окт — РИА Новости, Наталия Шмакова. Число погибших от непогоды в Италии за последние сутки увеличилось до пяти человек, сообщает телеканал Tgcom24.

Ранее сообщалось о трех погибших, скончавшихся в двух центральных областях страны — Лауио и Абруццо. Новыми жертвами стихии стали мужчина и пожилая женщина в южной области Кампания в городе Беневенто. Мэр Беневенто назвал сложившуюся ситуацию критической и заявил, что для ликвидации последствий ЧП в город в ближайшее время придут военнослужащие.

Проливные дожди в среду обрушились на разные регионы страны от севера до юга. Ливни привели к многочисленным сходам оползней, наводнениям и разливам рек. В четверг из-за сложных метеоусловий был объявлен повышенный уровень опасности на Сицилии, а также в Базиликате, Калабрии и Апулии.

Непогода привела также к многочисленным затруднениям на дорогах, задержкам железнодорожного транспорта, подтоплению многих зданий, многие люди были вынуждены покинуть свои дома.