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    В мире

    Три человека погибли в Италии из-за проливных дождей

    Тема:

    Природные катаклизмы по всему миру. (707)

    (обновлено: )56
    Из-за сложных метеоусловий на Сицилии будут закрыты учебные заведения в Катании, Мессине и Трапани. Кроме того, повышенный уровень опасности объявлен в других южных областях страны.
    Автомобиль на залитой водой улице после ливня. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    РИМ, 15 окт — РИА Новости, Наталия Шмакова. Жертвами непогоды в Италии, которая в среду обрушилась на Апеннинский полуостров, стали три человека, сотни людей были эвакуированы из своих домов, сообщает агентство Ansa.

    Тринадцать человек погибли в результате схода оползня на юге Пакистана. Видео
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    ВИДЕО. Тринадцать человек погибли в результате схода оползня на юге Пакистана

    Проливные дожди, которые привели к многочисленным сходам оползней, наводнениям и разливам рек, прошли в разных регионах страны от севера до юга. В результате разгула стихии в центральной области Абруццо скончались два человека, в том числе 51-летняя женщина, которая была обнаружена под завалами в собственном доме после схода оползня. Третьей жертвой стихии стал 40-летний житель столичной области Лацио, автомобиль которого упал в образовавшийся из-за ливня на дороге провал.

    Кроме того, в среду в первый раз в этом сезоне была подтоплена знаменитая площадь Сан-Марко в Венеции. Как отмечает Ansa, площадь оказалась полностью покрыта водой, уровень которой в некоторых местах достигал отметки 20 сантиметров.

    Непогода привела также к многочисленным затруднениям на дорогах, задержкам железнодорожного транспорта, подтоплению многих домов.

    По прогнозам синоптиков проливные дожди продолжатся на Апеннинах и в четверг. Из-за сложных метеоусловий на Сицилии будут закрыты учебные заведения в Катании, Мессине и Трапани. Кроме того, повышенный уровень опасности объявлен в других южных областях страны — Базиликате, Калабрии и Апулии.

    Ранее оползень сошел на жилой район Камбрай-2 в Гватемале, похоронив под тысячами тонн земли примерно 125 жилых домов. С тех пор на месте удара стихии шли спасательные работы, причем выживших людей обнаружить не удалось. По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов 280 тел погибших, около 70 человек считаются пропавшими без вести.

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