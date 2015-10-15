Три человека погибли в Италии из-за проливных дождей

РИМ, 15 окт — РИА Новости, Наталия Шмакова. Жертвами непогоды в Италии, которая в среду обрушилась на Апеннинский полуостров, стали три человека, сотни людей были эвакуированы из своих домов, сообщает агентство Ansa.

Проливные дожди, которые привели к многочисленным сходам оползней, наводнениям и разливам рек, прошли в разных регионах страны от севера до юга. В результате разгула стихии в центральной области Абруццо скончались два человека, в том числе 51-летняя женщина, которая была обнаружена под завалами в собственном доме после схода оползня. Третьей жертвой стихии стал 40-летний житель столичной области Лацио, автомобиль которого упал в образовавшийся из-за ливня на дороге провал.

Кроме того, в среду в первый раз в этом сезоне была подтоплена знаменитая площадь Сан-Марко в Венеции. Как отмечает Ansa, площадь оказалась полностью покрыта водой, уровень которой в некоторых местах достигал отметки 20 сантиметров.

Непогода привела также к многочисленным затруднениям на дорогах, задержкам железнодорожного транспорта, подтоплению многих домов.

По прогнозам синоптиков проливные дожди продолжатся на Апеннинах и в четверг. Из-за сложных метеоусловий на Сицилии будут закрыты учебные заведения в Катании, Мессине и Трапани. Кроме того, повышенный уровень опасности объявлен в других южных областях страны — Базиликате, Калабрии и Апулии.

Ранее оползень сошел на жилой район Камбрай-2 в Гватемале, похоронив под тысячами тонн земли примерно 125 жилых домов. С тех пор на месте удара стихии шли спасательные работы, причем выживших людей обнаружить не удалось. По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов 280 тел погибших, около 70 человек считаются пропавшими без вести.