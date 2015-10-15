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    Работа под реализации "Минска-2" в "нормандском формате" продолжится - Меркель

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    Встреча "нормандской четверки" в Париже (122)

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    Канцлер Германии пообещала продолжить работу совместно с Францией и трансатлантическими партнерами по реализации соглашений, достигнутых в Минске.
    Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече нормандской четверки в Париже
    REUTERS Regis Duvignau

    БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлин будет работать над реализацией минских соглашений в "нормандском формате", а также в согласии с европейскими и трансатлантическими партнерами, завила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

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    "Мы будем дальше работать над реализацией минских соглашений вместе с Францией в "нормандском формате" и в тесном согласии с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами", — сказала Меркель.

    Кроме того, Канцлер Германии подчеркнула важность восстановления контроля со стороны Украины над границей в Донбассе. По ее словам, это является "краеугольным камнем" минских соглашений.

    Ранее штаб АТО сообщил, что в четверг Вооруженные силы Украины начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

    Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики начнут отвод вооружения калибром менее 100 миллиметров с 18 октября.

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