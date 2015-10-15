Возле университета в США произошла стрельба, есть жертвы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы неподалеку от университета города Сиракьюс в центре американского штата Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC.

Представитель полиции Фрэнк Фаулер заявил, что злоумышленники также стреляли в полицейских, однако никто из служителей правопорядка не пострадал.

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Сообщается, что полиция разыскивает по меньшей мере двух подозреваемых.

Ранее в США ученик пятого класса одной из американских школ застрелил свою восьмилетнюю соседку из отцовского ружья после того, как двое детей поссорились из-за щенка.