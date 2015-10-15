В США парня до смерти избили в церкви ради "признания в грехах"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Прихожане несколько часов били двух молодых людей в церкви в городе Нью Хартфорд в штате Нью-Йорке, заставляя исповедаться: 19-летний юноша скончался, его 17-летний брат получил серьезные травмы, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

Как сообщили представители правоохранительных органов во время пресс-конференции, инцидент произошел в воскресенье, когда оба брата были приглашены на индивидуальную беседу "для обсуждения их духовного состояния".

"Оба брата подвергались физическому наказанию в течение нескольких часов в надеждах, что каждый признается в совершенных грехах и попросит прощения", — сообщил представитель полиции города Нью Хартфорд Майкл Инсерра (Michael Inserra).

Полиция начала расследование после того, как родители в понедельник отвезли своего старшего сына в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.

Родители подростков были арестованы, и им были предъявлены обвинения в совершении убийства, в то время как другие четыре прихожанина церкви, в том числе старшая сестра погибшего, были арестованы по обвинению в физическом насилии.

"Мы полагаем, что они не собирались убивать своего сына. Они пытались нанести ему серьезные повреждения, и в результате полученных травм он погиб", — заявил прокурор округа Скотт Макнамара (Scott McNamara).

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