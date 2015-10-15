Эквадор попросил Великобританию пропустить Ассанжа на медобследование

МЕХИКО, 15 окт — РИА Новости. Власти Эквадора обратились к Великобритании с просьбой предоставить временный пропуск для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому необходимо медобследование, сообщил в среду глава эквадорского МИД Рикардо Патиньо.

"Он уже три месяца страдает от болей в правом плече, и ему нужна магнитно-резонансная томография", — заявил Патиньо на пресс-конференции, транслировавшейся на портале эквадорского МИД.

По словам Патиньо, речь идет о возможности выехать Ассанжу из здания посольства Эквадора, в котором он находится уже три года, побывать в госпитале и вернуться обратно без риска быть задержанным. Повреждение Ассанж якобы получил при падении.

Он сообщил также, что представители органов юстиции Швеции должны прибыть в Эквадор для изучения дела основателя WikiLeaks в ноябре этого года.

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Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на выдаче Ассанжа Швеции по делу об изнасиловании. 30 мая 2012 года Верховный суд Великобритании после ознакомления с материалами дела сообщил, что каких-либо препятствий для выдачи Ассанжа шведским властям нет. Суд подтвердил свое решение 14 июня того же года. Сам Ассанж все это время отрицал какую-либо причастность в совершении преступлений на сексуальной почве.

В июне 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.