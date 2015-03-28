Подозрительный конверт найден во Дворце Сибелес в Мадриде

МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Подозрительный пакет был найден в почтовом отделении, расположенном во Дворце Сибелес, в самом центре испанской столицы. Во Дворце Сибелес также находится мэрия Мадрида.

На место были вызваны сотрудники специальных служб — Гражданской защиты, специального подразделения по дезактивации взрывчатых устройств (TEDAX) Национальной полиции Испании, а также пожарные, сообщает агентство Europa Press.

Конверт, внутри которого находится "подозрительное белое вещество", отправлен на проверку в полицейскую лабораторию.

28 человек в общей сложности подверглись процессу дезинфекции из-за найденного подозрительного конверта.