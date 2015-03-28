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    Подозрительный конверт найден во Дворце Сибелес в Мадриде

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    На место были вызваны сотрудники специальных служб - Гражданской защиты, специального подразделения по дезактивации взрывчатых устройств (TEDAX) Национальной полиции Испании, а также пожарные.
    Улицы Мадрида. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Подозрительный пакет был найден в почтовом отделении, расположенном во Дворце Сибелес, в самом центре испанской столицы. Во Дворце Сибелес также находится мэрия Мадрида.

    На место были вызваны сотрудники специальных служб — Гражданской защиты, специального подразделения по дезактивации взрывчатых устройств (TEDAX) Национальной полиции Испании, а также пожарные, сообщает агентство Europa Press.

    Конверт, внутри которого находится "подозрительное белое вещество", отправлен на проверку в полицейскую лабораторию.

    28 человек в общей сложности подверглись процессу дезинфекции из-за найденного подозрительного конверта.

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