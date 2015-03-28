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    В мире

    В результате крушения вертолета в Мексике погибли трое

    (обновлено: )44
    Всего на борту находились четыре человека, один из них доставлен в госпиталь с серьезными травмами. Причиной падения вертолета могли стать плохие погодные условия.
    Флаг Мексики
    flickr.com/Michael Roberts

    МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Вертолет, принадлежавший мексиканской телефонной компании Telmex, потерпел в пятницу катастрофу в штате Оахака, погибли три человека, сообщают местные власти.

    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    REUTERS French Interior Ministry
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 во Франции

    По предварительным данным, всего на борту находились четыре человека, один из них доставлен в госпиталь с серьезными травмами.

    Сотрудники компании осуществляли работы по подготовке к установке телефонного модуля. При этом в районе городка Сан-Мартин-де-Поррес, где и произошла трагедия, погодные условия были очень плохими. Именно они и могли стать причиной падения вертолета, который после аварии загорелся.

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