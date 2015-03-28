В результате крушения вертолета в Мексике погибли трое

МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Вертолет, принадлежавший мексиканской телефонной компании Telmex, потерпел в пятницу катастрофу в штате Оахака, погибли три человека, сообщают местные власти.

По предварительным данным, всего на борту находились четыре человека, один из них доставлен в госпиталь с серьезными травмами.

Сотрудники компании осуществляли работы по подготовке к установке телефонного модуля. При этом в районе городка Сан-Мартин-де-Поррес, где и произошла трагедия, погодные условия были очень плохими. Именно они и могли стать причиной падения вертолета, который после аварии загорелся.