Fitch понизило рейтинг ряда украинских компаний

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг ряда украинских предприятий вслед за понижением рейтинга Украины, сообщается в релизе организации.

Ранее в августе Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины до "CCC" с "B-". Свое решение агентство объяснило тяжелым политическим кризисом, который сказывается на экономике и бюджетной сфере страны. "Это (снижение рейтинга страны) привело к изменению нашего мнения об относительном кредитном качестве эмитентов, рейтингуемых по украинской национальной шкале", — объясняется в сообщении.

Fitch пересмотрел национальный рейтинг крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов Avangardco Investments Public Limited до "A" с уровня "AA+", со стабильным прогнозом. Пересмотру подвергся рейтинг "Донецкой топливно-энергетической компании" (DTEK) — до "BBB-" с уровня "BB+", прогноз стабильный. Рейтинг металлургической горнодобывающей компании "Fintest" подтвержден на уровне "C" также со стабильным прогнозом.

Рейтинг одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Kernel снижен до "A" с "AA+", прогноз — стабильный. Рейтинг Metinvest BV, управляющего предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей, понижен до "BBB" с "AA+", прогноз стабильный, при этом национальный краткосрочный рейтинг понижен до "F3" с уровня "F1+".

В сообщении отмечается, что причиной последующего пересмотра рейтингов могут стать "будущие события, включающие устойчивое улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины (в сочетании с лишь ограниченным нарушением производства)", либо "ухудшение ситуации и свидетельства дальнейшего значительного снижения производства".

Кроме того, национальный рейтинг холдинговой компании аграрной группы Mriya Agro Holding Public Limited ("Мрия") подтвержден на уровне "C", прогноз стабильный. Рейтинг одного из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине OJSC Creative Group Public Limited ("Креатив Групп") повышен до "A-" с "BBB+" со стабильным прогнозом.