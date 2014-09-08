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    Землетрясение магнитудой 4,1 произошло недалеко от Пизы в итальянской Тоскане

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    Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в северной части Италии недалеко от Пизы (регион Тоскана), сообщается на сайте Национального Института геофизики и вулканологии Италии.
    Пиза
    RIA News

    РИМ, 8 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в северной части Италии недалеко от Пизы (регион Тоскана), сообщается на сайте Национального Института геофизики и вулканологии Италии.

    Глубина залегания подземного толчка составила 15,5 километров. Первые колебания начались примерно в 12.45 в воскресенье. Больше всего землетрясение ощущалось в населенных пунктах провинций Лукка и Модена. Очевидцы отмечают, что это было "ужасающе и страшно", люди падали со стульев, однако о пострадавших не сообщается.

    В настоящий момент остаются опасения повторения землетрясения, так как в прошлый четверг в регионе уже произошло несколько подземных толчков магнитудой от 2 до 2,6.

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