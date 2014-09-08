На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3

БАЛИ (Индонезия), 8 сен — РИА Новости, Михаил Цыганов. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на понедельник у южного побережья Филиппинского архипелага, сообщается на сайте Национального института вулканологии и сейсмологии.

Эпицентр подземного толчка находился в море в 313 километрах к юго-востоку от города Сарангани в провинции Западный Давао — на стыке границ с соседней Индонезией. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров под поверхностью моря Сулавеси. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Два крупнейших архипелага мира — Индонезия и Филиппины — являются составными частями так называемого тихоокеанского огненного кольца: плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят здесь под азиатскую плиту. В результате подвижек земной коры на территории этих двух стран часто происходят землетрясения и извержения вулканов.

В октябре прошлого года в центральной части Филиппин произошло самое мощное за последние 23 года землетрясение магнитудой 7,2. По данным национального управления гражданской обороны, его жертвами стали свыше 220 человек, почти тысяча человек были ранены. Всего от стихии в той или иной мере пострадали свыше 3,2 миллиона филиппинцев, крова лишились почти 370 тысяч человек. Землетрясение повредило почти 54 тысячи зданий и полностью разрушило свыше 13,2 тысячи домов.