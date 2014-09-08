В США более 1 тыс детей заболели редким респираторным вирусом - ТВ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более одной тысячи несовершеннолетних заразились редкой разновидностью респираторного вируса в десяти штатах восточной и центральной части США, передает в понедельник телекомпания ABC.

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Официально врачи пока не идентифицировали штамм вируса, однако предварительные данные исследований в нескольких штатах указывают, что речь идет о редком для болезни человека энтеровирусе 68. Согласно данным американского Центра контроля предотвращения заболеваний, данная разновидность вируса относится к роду риновирусов, которые являются возбудителями острых респираторных заболеваний. По словам медиков, которые лечили маленьких пациентов, вирус может стать национальной проблемой.

Больше всего заболевших выявлено в Канзасе — 450 детей, обратившихся за медицинской помощью, 60 из них потребовалась госпитализация. Также зарегистрированы с аналогичными симптомами вируса дети в Миссури, Иллинойсе, Кентукки, Айове, Огайо, Оклахоме, Северной Каролине и Джорджии.

Врачи пока не могут точно определить, как вирус распространился в таком масштабе, хотя начало учебного сезона является обычным периодом распространения инфекции, отмечает ABC.