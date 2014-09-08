Глава Туркмении стал "жокеем-наставником" - СМИ

АШХАБАД, 8 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Парламент Туркмении присвоил президенту Гурбангулы Бердымухамедову почетное звание "Мастер жокей-наставник Туркменистана", сообщают в понедельник местные СМИ.

В тексте парламентского постановления говорится, что глава государства удостоен этого почетного звания за особо выдающиеся заслуги в восстановлении в стране славы туркменских коней, повышении престижа туркменского скакового искусства в мире, улучшении породы, увеличении численности чистокровных ахалтекинских коней и т.д.

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Награждение состоялось в минувшее воскресенье на конноспортивном празднике по случаю открытия осеннего скакового сезона. Туркменский президент принял участие в этом празднике, и даже проехался верхом на великолепном ахалтекинце Достхане, продемонстрировав, как пишут местные СМИ, "блестящие навыки наездника, прекрасное владение всеми приемами искусства верховой езды и мастерское управление конем". Гурбангулы Бердымухамедову был вручен нагрудный знак и праздничный туркменский халат.

Принимая награду, глава государства сказал, что ахалтекинский конь стал прекрасным талисманом успехов Туркменистана, символом целеустремленности к прогрессу и процветанию. Гурбангулы Бердымухамедов привел старинную народную мудрость, которая гласит, что дом, у которого привязан конь, благоденствующий.

Почетное звание "Мастер жокей-наставник Туркменистана" был учреждено в конце августа 2014 года. Во время воскресного конноспортивного праздника, президент и два известных в стране коневода первыми в Туркменистане получили эту награду.

Кони и искусство верховой езды особо почитаются у туркмен. Так, на Государственном гербе Туркменистана изображен чемпион ахалтекинской породы лошадей жеребец Янардаг "Огненная гора".