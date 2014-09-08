Интернет в Новой Зеландии упал из-за ажиотажа вокруг интимных фото звезд

flickr.com/ jeff_golden

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Интернет во всей Новой Зеландии перестал работать из-за огромного количества пользователей, кликнувшихся на ссылки, якобы ведущие на сайты с интимными фотографиями звезд, попавшими недавно в сеть, сообщает в воскресенье газета Telegraph.

Пользователи переходили по ссылке, обещавшей доступ к утекшим в интернет интимным фото звезд, но в итоге на компьютер без их ведома устанавливалась вредоносная программа. Она, в свою очередь, генерировала большое количество трафика на зарубежные сайты, сообщила телекоммуникационная компания Spark.

От вируса, активизировавшегося в пятницу, пострадали не менее 600 тысяч пользователей. Об атаке незадолго до ее начала предупреждали специалисты компании Trend Micro. Власти страны пока не определили виновных.

Неизвестный хакер похитил и выложил в интернете интимные фотографии знаменитостей. В список звезд, чьи снимки были опубликованы на анонимном форуме 4chan.org, попали звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс, актриса и певица Ариана Гранде, актриса Кирстен Данст, певица Селена Гомес и Аврил Лавин, а также многие другие знаменитости. Всего в списке числятся более 100 имен. По некоторым данным, хакер мог взломать облачный сервис Apple iCloud, после чего получил доступ к информации на мобильных телефонах своих "жертв".

Расследованием публикаций интимных фото голливудских знаменитостей занялись следователи ФБР. Большинство правонарушений в США расследует местная полиция. Однако киберпреступления в Соединенных Штатах относятся к "федеральным преступлениям" (наряду с организованной преступностью, наркотрафиком, терроризмом, коррупцией в органах власти и рядом других) и расследуются федеральными правоохранителями, прежде всего ФБР.