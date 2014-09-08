В Госдуме возмущены "антироссийским" контентом украинского "Яндекса"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин (ЛДПР) потребовал от компании "Яндекс" и Роскомнадзора оценить работу украинской версии поисковика (yandex.ua) из-за "антироссийского" контента, пишет газета "Известия".

"Яндекс" — российская международная ИТ-компания, владеющая одноименной системой поиска в сети и интернет-порталом. Поисковая система "Яндекс" является одной из крупнейших в мире по количеству обработанных запросов.

Деньгин заявил, что в новостной раздел украинского поисковика yandex.ua поступают статьи, которые, по мнению депутата, массово искажают информацию и содержат прямые выпады против России. Деньгин считает, что демонстрировать пользователям статьи антироссийской направленности недопустимо для сайтов, принадлежащих российской компании, хоть она и зарегистрирована в Нидерландах.

"Для меня, честно говоря, удивительно, что компания "Яндекс" работает и зарабатывает в России, показывает хорошие доходы и содержит огромный штат сотрудников, и тем не менее допускает определенные вещи. <…> Надеюсь, что в ближайшее время это будет устранено. <…> Я счел целесообразным обратиться в сам "Яндекс" и в Роскомнадзор. Саму компанию я прошу разъяснить, почему возникла данная ситуация, а к Роскомнадзору — проанализировать ее возникновение и возможные законные последствия", — заявил Деньгин.

Член комитета Госдумы по обороне Игорь Зотов поддержал инициативу Деньгина, а также высказал мнение, что российские владельцы компании должны отвечать за работу украинской версии Яндекса.

Пресс-секретарь "Яндекса" Ася Мелкумова в свою очередь заявила газете, что они считают себя не российской, а международной компанией, а сервис Яндекс.Новости показывает в каждой стране именно ту картину дня, которая формируется местными СМИ.

В начале июня "Яндекс" назначил финансиста Ию Шевченко на пост генерального директора своего украинского подразделения, освободившийся после отставки предыдущего руководителя из-за активного выражения в блогах политической позиции по поводу событий в Украине.