Еврокомиссия не комментирует предоставление Сноудену убежища в РФ

БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. В Еврокомиссии в пятницу отказались прокомментировать предоставление временного убежища в России экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

В четверг Сноуден, который более месяца находился в транзитной зоне "Шереметьево", получил документы о предоставлении временного убежища в РФ сроком на год и покинул аэропорт.

"Мы не комментируем", - сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии, отвечая на соответствующую просьбу одного из журналистов.

Сноуден передал СМИ данные о существовании секретного ордера суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.