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    Еврокомиссия не комментирует предоставление Сноудену убежища в РФ

    Тема:

    Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США (331)

    (обновлено: )5
    В четверг Сноуден, который более месяца находился в транзитной зоне "Шереметьево", получил документы о предоставлении временного убежища в РФ сроком на год и покинул аэропорт.
    Эдвард Сноуден получил временное убежище в РФ сроком на один год
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. В Еврокомиссии в пятницу отказались прокомментировать предоставление временного убежища в России экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

    В четверг Сноуден, который более месяца находился в транзитной зоне "Шереметьево", получил документы о предоставлении временного убежища в РФ сроком на год и покинул аэропорт.

    "Мы не комментируем", - сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии, отвечая на соответствующую просьбу одного из журналистов.

    Сноуден передал СМИ данные о существовании секретного ордера суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.

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