Эксперт: Сноуден легко адаптируется и может остаться в РФ навсегда

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не будет испытывать какого-либо психологического дискомфорта при адаптации к российским условиям, поскольку американцы и россияне близки по духу, считает психиатр-криминалист, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.

Сноуден более месяца провел в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". В четверг он получил свидетельство ФМС РФ о предоставлении временного убежища на год, которое позволило ему пересечь российскую границу.

"Адаптироваться к нашим условиям Сноудену будет очень легко, потому что мы очень сопоставимы в психологическом плане с американцами, но менее сопоставимы с европейцами. Ему нравится наша литература, он читает и понимает ее. Поэтому у нас ему было бы комфортно жить", - сказал в пятницу РИА Новости психиатр.

Гарантий того, что Сноуден сможет когда-нибудь покинуть Россию, нет, поэтому его единственный выход - остаться в РФ, считает Виноградов.

Психиатр не исключил, что за Сноуденом "будут охотиться" американские спецслужбы. С другой стороны, отметил он, если американская разведка потеряет к нему интерес, слежка прекратится. "Он же носитель "сиюминутных" секретов", - добавил эксперт.

Виноградов считает, что Сноуден мог бы получить работу в российской разведывательной службе, например, в качестве преподавателя.

"Как показывает практика со шпионами-перебежчиками, которые у нас оседали из разных стран, они преподавали в наших учебных заведениях для шпионов. И когда секреты, которыми они владели, переставали интересовать, они спокойно передвигались по территории России, они получали квартиры и больше ими никто не интересовался. Со Сноуденом может быть то же самое", - добавил эксперт.