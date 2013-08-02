Сенатор: ситуация со Сноуденом не повлияет на отношения РФ и США

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с экс-сотрудником компании, работавшей на ЦРУ, Эдвардом Сноуденом, который получил временное убежище в России, не должна стать камнем преткновения в той политике перезагрузки, которую проводят РФ и США, считает бывший высокопоставленный сотрудник МВД, сенатор Константин Сурков.

Представитель Белого дома Джей Карни заявил в четверг, что в Вашингтоне крайне разочарованы решением о предоставлении убежища Сноудену и что США в этой связи изучают вопрос о целесообразности встречи на высшем уровне в Москве, которая должна была состояться после сентябрьского саммита G20 в Санкт-Петербурге. Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос о судьбе Сноудена носит незначительный характер и не может влиять на российско-американские отношения.

"Судя из заявлений нашего президента, ситуация со Сноуденом - это дело спецслужб", - сказал Сурков РИА Новости в пятницу. По его мнению, она не должна негативно сказываться на политике "перезагрузки" на уровне руководства двух стран.

Сурков полагает, что Обама - дальновидный политик и не будет использовать этот инцидент вопреки интересам международных отношений.

Говоря о том, где может проживать Сноуден, сенатор отметил, что тот получил соответствующие документы и право определять свое местожительство. "Может, он снимет квартиру, может, остановится в гостинице - все зависит в том числе и от финансового вопроса", - заключил Сурков.