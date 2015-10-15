На СМИ всегда можно отыскать механизмы давления – Клюжев

Кабмин ввел ограничение на проверку деятельности СМИ до завершения избирательного процесса в рамках местных выборов в 2015 году. Ранее Верховная Рада не смогла проголосовать за мораторий на проверки СМИ во время избирательной кампании из-за отсутствия в сессионном зале большого количества народных депутатов.

О необходимости моратория на проверки СМИ в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Когда-либо в истории Украины устанавливали мораторий на проверки СМИ?

– Нередко перед избирательным процессом Рада принимала специальные постановления, согласно которым запрещалось правоохранительным органам и органам государственной власти проводить проверки деятельности СМИ до завершения избирательного процесса. Такая практика была на президентских и парламентских выборах. В этот раз Рада не смогла проголосовать за постановление о моратории. Почему важен мораторий? Это сигнал от государства о том, что оно будет обеспечивать условия для свободного освещения избирательного процесса. Ведь если в условиях избирательного процесса происходит проверка, то это практически парализует деятельность СМИ, оно не может полноценно освещать процесс и показывать компетентную полную информацию избирателям. И учитывая неспособность парламента вовремя проголосовать, Кабмин вышел с соответствующей инициативой. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже отменил запланированный график проверок телерадиокомпаний.

О каких конкретно проверках идет речь? Игорь Гужва/Youtube ВИДЕО. Гужва о решении идти на выборы

– Речь идет о проверках на предмет соблюдения налогового законодательства, соблюдения условий лицензии. Безусловно, все СМИ должны соблюдать законодательство, но государство, принимая такие решения, понимало, что в наших условиях проверки могут парализовать деятельность СМИ. В чем состоит недобросовестная технология? Если определенный кандидат, имеющий доступ к властному ресурсу, видит, что СМИ своей объективной деятельностью приносит ему проблемы, то через непубличные механизмы инициируется комплексная проверка деятельности СМИ, и журналисты лишаются времени для своей работы. В этом ключевой риск. Но если мы говорим о соблюдении законодательства, то после выборов у правоохранительных и контролирующих органов будут все возможности проверить СМИ. При этом я бы не стал преувеличивать значение постановления Кабмина, так как при наличии злой воли в отношении журналистов даже в условиях моратория можно отыскать механизмы давления. Здесь ключевым является сам принцип: государство декларирует недопустимость препятствования деятельности СМИ в условиях избирательного процесса. Важно, чтобы государство подтверждало принцип невмешательства в деятельность СМИ.

Возможно ли утвердить этот принцип невмешательства на законодательном уровне?

– Здесь нет никакой проблемы. Но с другой стороны, перед выборами всегда народные депутаты инициируют этот вопрос и пытаются использовать его как некий информационный повод. Действительно, должен быть на законодательном уровне урегулирован этот вопрос, чтобы СМИ чувствовали себя свободно при освещении избирательного процесса.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что ситуация со свободой слова в стране за последний год в стране улучшилась. Но, по ее мнению, это не связано с повышением качества работы правоохранительных органов.

При этом медиа-юрист Оксана Ефимчук считает, что законодательное закрепление наказания в виде пожизненного заключения за убийство журналиста — оправданная норма.