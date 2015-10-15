наверх
10.03.201803:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    На СМИ всегда можно отыскать механизмы давления – Клюжев

    (обновлено: )84
    Правительство ввело мораторий на проверки СМИ в ходе избирательного процесса. По мнению экспертов, так государство задекларировало принцип невмешательства в свободу слова, однако значение запрета не стоит преувеличивать.
    Обыск в газете Вести
    Украинское фото

    Кабмин ввел ограничение на проверку деятельности СМИ до завершения избирательного процесса в рамках местных выборов в 2015 году. Ранее Верховная Рада не смогла проголосовать за мораторий на проверки СМИ во время избирательной кампании из-за отсутствия в сессионном зале большого количества народных депутатов.

    Жилетка с надписью Пресса
    Максим Лисовой, пресс-служба Национального союза журналистов Украины
    Во что превратилась свобода слова в Украине. Мнение журналиста

    О необходимости моратория на проверки СМИ в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

    Когда-либо в истории Украины устанавливали мораторий на проверки СМИ?

    – Нередко перед избирательным процессом Рада принимала специальные постановления, согласно которым запрещалось правоохранительным органам и органам государственной власти проводить проверки деятельности СМИ до завершения избирательного процесса. Такая практика была на президентских и парламентских выборах. В этот раз Рада не смогла проголосовать за постановление о моратории. Почему важен мораторий? Это сигнал от государства о том, что оно будет обеспечивать условия для свободного освещения избирательного процесса. Ведь если в условиях избирательного процесса происходит проверка, то это практически парализует деятельность СМИ, оно не может полноценно освещать процесс и показывать компетентную полную информацию избирателям. И учитывая неспособность парламента вовремя проголосовать, Кабмин вышел с соответствующей инициативой. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже отменил запланированный график проверок телерадиокомпаний.

    О каких конкретно проверках идет речь?

    Гужва о решении идти на выборы. Видео
    Игорь Гужва/Youtube
    ВИДЕО. Гужва о решении идти на выборы

    – Речь идет о проверках на предмет соблюдения налогового законодательства, соблюдения условий лицензии. Безусловно, все СМИ должны соблюдать законодательство, но государство, принимая такие решения, понимало, что в наших условиях проверки могут парализовать деятельность СМИ. В чем состоит недобросовестная технология? Если определенный кандидат, имеющий доступ к властному ресурсу, видит, что СМИ своей объективной деятельностью приносит ему проблемы, то через непубличные механизмы инициируется комплексная проверка деятельности СМИ, и журналисты лишаются времени для своей работы. В этом ключевой риск. Но если мы говорим о соблюдении законодательства, то после выборов у правоохранительных и контролирующих органов будут все возможности проверить СМИ. При этом я бы не стал преувеличивать значение постановления Кабмина, так как при наличии злой воли в отношении журналистов даже в условиях моратория можно отыскать механизмы давления. Здесь ключевым является сам принцип: государство декларирует недопустимость препятствования деятельности СМИ в условиях избирательного процесса. Важно, чтобы государство подтверждало принцип невмешательства в деятельность СМИ.

    Возможно ли утвердить этот принцип невмешательства на законодательном уровне?

    – Здесь нет никакой проблемы. Но с другой стороны, перед выборами всегда народные депутаты инициируют этот вопрос и пытаются использовать его как некий информационный повод. Действительно, должен быть на законодательном уровне урегулирован этот вопрос, чтобы СМИ чувствовали себя свободно при освещении избирательного процесса.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что ситуация со свободой слова в стране за последний год в стране улучшилась. Но, по ее мнению, это не связано с повышением качества работы правоохранительных органов.

    При этом медиа-юрист Оксана Ефимчук считает, что законодательное закрепление наказания в виде пожизненного заключения за убийство журналиста — оправданная норма.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине