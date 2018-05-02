Беспорядки и массовые задержания на демонстрации в Стамбуле

Полиция Стамбула задержала 84 участника несанкционированной властями первомайской демонстрации, сообщает газета Sözcü.

Отмечается, что власти Стамбула санкционировали профсоюзную акцию в честь 1 мая в районе Малтепе. При этом, как и в предыдущие годы, аналогичная акция на площади Таксим была запрещена. Однако несколько сотен демонстрантов пытались прорваться сквозь оцепление полиции на площадь Таксим. Полиция оттеснила демонстрантов от площади и произвела задержания.

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Всего для поддержания порядка во время первомайских акций в Стамбуле были задействованы 26 тысяч полицейских.

Праздник Первомая в Турции был объявлен официальным в 2009 году, однако власти запрещают проводить первомайские акции на стамбульской площади Таксим, где в 1977 году в результате стрельбы со стороны ультраправых боевиков погибли 37 человек.

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