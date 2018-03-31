наверх
31.03.201800:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Марселе задержан второй россиянин по делу о беспорядках на Евро-2016

    Тема:

    EURO-2016: победа Португалии (289)

    (обновлено: )2610
    Российские болельщики во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, который прошел во Франции, отметились многочисленными стычками с фанатами других команд.
    Ночные беспорядки в Марселе с участием российских болельщиков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Российские дипломаты выясняют ситуацию со вторым задержанным в Марселе россиянином, которому в пятницу были предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Евро-2016, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Марселе.

    EURO-2106: ликование россиян и беспорядки в Марселе. Видео
    Ruptly
    EURO-2106: ликование россиян и беспорядки в Марселе

    "Мы выясняем ситуацию", — сказал собеседник агентства.

    В июне 2016 года после первого матча сборной России на чемпионате Европы против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" в Марселе около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

    Помимо ситуации на стадионе "Велодром" российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, но эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд