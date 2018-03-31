В Марселе задержан второй россиянин по делу о беспорядках на Евро-2016

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Российские дипломаты выясняют ситуацию со вторым задержанным в Марселе россиянином, которому в пятницу были предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Евро-2016, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Марселе.

"Мы выясняем ситуацию", — сказал собеседник агентства.

В июне 2016 года после первого матча сборной России на чемпионате Европы против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" в Марселе около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

Помимо ситуации на стадионе "Велодром" российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, но эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.