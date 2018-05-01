В Киеве авто, протаранившее билборд, разорвало на части

По словам патрульных, Opel двигался по Палладина в сторону Пущи-Водицы. По неизвестным причинам автомобиль занесло, после чего он врезался в опору рекламного щита. В результате столкновения машину разорвало на две части.

Смотрите также: Более 50 авто попали в ДТП в Мексике

Существовала угроза взрыва, так как травил газ из баллона. Сотрудники ГСЧС обесточили автомобиль, чтобы предотвратить опасность. Водитель Opel сбежал с места ДТП. О его состоянии ничего не известно. На время работы спасателей движение по проспекту было ограничено.