Во Львове произошел курьезный случай с участием пьяного водителя. На просьбу полицейских "подуть в трубочку" мужчина создавал звуки, напоминающие главную песню фильма "Титаник" My Heart Will Go On, что спровоцировало у всех присутствующих в тот момент смех.

Сотрудники Нацполиции на странице в Facebook в шуточной форме пожелали всем хорошего настроения и "с достоинством провести майские выходные".