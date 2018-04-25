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    Долги нависли над Украиной Дамокловым мечом. Комментарий академика

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    Академик, вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук Анатолий Пешко заявил, что как минимум 28 миллиардов долларов - это та сумма, которая висит, как Дамоклов меч, над нашей страной.
    РИА Новости Украина/Youtube

     

    "Радужная картина, нарисованная Гройсманом в отношении бюджетной резолюции, нереалистична еще по той важной причине, что Украина за эти годы нарастила долги и продолжает их наращивать", — заявил Пешко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По его словам, только за февраль долги Украины выросли на 0,7% по сравнению с январем.

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    Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на 2019 год. Согласно правительственному документу в 2019 году ожидается рост ВВП на 3,6%, инфляция на уровне 6,5%, рост цен производителей на 7,2%. Курс гривны — 30 гривен 50 копеек за доллар. Безработицу правительство видит в следующем году на уровне чуть менее 9%, предельный размер госдолга — 56% ВВП.

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