Появилось видео "съеденных" штормом пляжей в Одессе

Шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам: волны бьются о подпорные стены на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

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По данным издания, "проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают, однако кардинально решать не торопятся". Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно "тает" вместе с песком.