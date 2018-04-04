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    Появилось видео "съеденных" штормом пляжей в Одессе

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (25)

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    Одесское издание "Думская" выложило на Youtube-канале видео местных пляжей, уничтоженных в результате масштабного первоапрельского шторма. Кадры сняты дроном.
    dumskaya.net/Youtube

    Шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам: волны бьются о подпорные стены на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

    Смотрите также: Как и не было. Сильный шторм смыл несколько пляжей в Одессе

    По данным издания, "проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают, однако кардинально решать не торопятся". Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно "тает" вместе с песком.

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