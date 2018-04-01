В Одессе горят склады возле АЗС

"Крупный пожар пылает в эти минуты на Николаевской дороге, 217. По информации очевидцев, горят склады производственного предприятия. Здание полностью охвачено пламенем", — сообщает местное издание Думская.

В свою очередь советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что на место прибыли 10 единиц спецтехники. В 22:20 пожар был локализован, отдельные подразделения ГСЧС отсекали пламя от заправки, которая находится рядом. Кроме того, были эвакуированы жители частного дома в 100 метрах от места пожара.

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"Риска распространения уже нет, пожар локализован", — добавил он.

В пятницу из-за замыкания проводки произошел пожар в cредней школе № 20 в Днепре. Едкий дым в считанные секунды заполнил первый этаж помещения. Из здания школы эвакуировали всех учеников. Пострадавших нет.