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    В Киеве стартует марш за отставку Порошенко. Онлайн-трансляция

    (обновлено: )123681
    Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались в центре Киева на марш с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко за разгон палаточного городка у Верховной Рады.
    Видео: facebook.com/Ruhnovihsyl. Фото: Страна

    Организаторы марша ранее призвали своих сторонников выйти на марши во всех областных центрах Украины.

    Марш сторонников Саакашвили во второй раз пройдет без самого политика, которого 12 февраля задержали сотрудники Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    Организаторы марша заявили, что официальное название акции — "Марш за отставку Порошенко".

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    Лагерь сторонников Саакашвили был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, во время которых неоднократно происходили столкновения с полицией. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, в результате палаточный городок разобрали. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.

    Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает демонтаж палаточного городка силовым разгоном митингующих и назвал адекватным решение правоохранителей разобрать палатки, где были найдены боеприпасы.

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