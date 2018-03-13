Семенченко рассказал, что нес в сумках из палаточного городка под Радой

Видео полиции Киева "Украинской правде" предоставил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

На видео человек, похожий на депутата Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками в руках. За ним следует охранник с пустыми руками. Согласно данным, указанным на записи, она была сделана в 06:45 третьего марта – примерно за 40 минут до начала следственных действий в городке.

Последний раз камера зафиксировала Семенченко возле гостиницы "Киев".

В комментарии "Украинской правде" депутат подтвердил, что выносил сумки, но отрицал заявления главы МВД, что в сумках якобы было оружие.

Он пояснил, что о том, "что будет штурм, стало известно накануне".

"Ребята (митингующие – Ред) решили оставаться (в палаточном городке – Ред). Я выносил сумки с их личными вещами", – отметил Семенченко.

По его словам, митингующие, которых ранее уже задерживали во время предыдущих "попыток штурма", говорили, "что пропадали их личные вещи, кошельки, что с них снимали шевроны, часть полиции относится к их УБД (удостоверениям учасников боевых действий – Ред) с особой ненавистью".

"Чтобы этого не случилось, они просили, чтоб я забрал их личные вещи, занес в гостиницы, а когда их выпустили – им отдал", – добавил депутат.

Он также сказал, что выносил вещи из городка несколько раз.

На вопрос, почему только он, имея депутатскую неприкосновенность, нес сумки, Семенченко сказал: "Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция разрешала их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумку. Депутатов не трогают".

Семенченко добавил, что у него также есть видео, на котором эти сумки нес не только он, но и его помощник.

На вопрос о том, что в палаточном городке полиция нашла оружие, а потом экспертиза подтвердила, что оружие было боевым, Семенченко ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка у Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.