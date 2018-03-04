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    Выборы и голая активистка Femen. Как голосовал Берлускони

    (обновлено: )23221
    Активистка движения Femen пыталась помешать проголосовать экс-премьеру Сильвио Берлускони в Милане на парламентских выборах, проходящих в воскресенье на Апеннинах.
    Канал RT на Youtube

    Как сообщает миланская газета Corriere della Sera, полуголая девушка забралась с криками "Берлускони, твое время истекло!" на стол избирательной комиссии и попыталась помешать проголосовать политику. Берлускони в ответ на это улыбнулся, а девушку задержали правоохранительные органы. На прошлых парламентских выборах, состоявшихся в Италии в феврале 2013 года, на этом же избирательном участке во время голосования с Берлускони произошел аналогичный инцидент, когда его атаковали три полуголых активистки Femen.

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