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    Савченко о своем возвращении в ВСУ

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    По словам Надежды Савченко, она давала присягу украинскому народу как офицер ВСУ и как депутат Верховной Рады, и эти две присяги должны быть выполнены.
    Канал на ZIK

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не исключает, что после завершения депутатских полномочий она может вернуться на военную службу. 

    Надежда Савченко
    Скриншот с видео
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    "Я 10 лет прослужил в ВСУ и, если считать с пленом, то и больше. Депутат — это выборная должность, это статус на определенное время. Я была избрана депутатом (от ВО "Батькивщина" — Ред.) по законодательству Украины на пять лет", — отметила Савченко в эфире телеканала ZIK.

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    Нардеп заявила, что давала присягу украинскому народу как офицер ВСУ и как депутат Верховной Рады. 

    "Этот статус (депутатский — Ред.) предполагает не выбор профессии, не пожизненное заключение, а всего лишь выполнение своих обязанностей, тех которые мне доверили люди. По истечении срока полномочий моего депутатства я могу продолжить военную службу. У меня еще есть время, здоровье и возраст до пенсии", — пояснила Савченко.

    Ранее скандальный нардеп заявила, что Украину черед пять лет может ждать большая война

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