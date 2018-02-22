Савченко о своем возвращении в ВСУ

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не исключает, что после завершения депутатских полномочий она может вернуться на военную службу.

"Я 10 лет прослужил в ВСУ и, если считать с пленом, то и больше. Депутат — это выборная должность, это статус на определенное время. Я была избрана депутатом (от ВО "Батькивщина" — Ред.) по законодательству Украины на пять лет", — отметила Савченко в эфире телеканала ZIK.

Читайте также: Конец АТО и "РФ — агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Нардеп заявила, что давала присягу украинскому народу как офицер ВСУ и как депутат Верховной Рады.

"Этот статус (депутатский — Ред.) предполагает не выбор профессии, не пожизненное заключение, а всего лишь выполнение своих обязанностей, тех которые мне доверили люди. По истечении срока полномочий моего депутатства я могу продолжить военную службу. У меня еще есть время, здоровье и возраст до пенсии", — пояснила Савченко.

Ранее скандальный нардеп заявила, что Украину черед пять лет может ждать большая война.