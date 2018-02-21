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    Общество

    "Ефрейтор растет на глазах". В соцсети высмеяли новый эфир Савченко

    (обновлено: )168972
    Внефракционный депутат Надежда Савченко решила продемонстрировать исторические познания, но, как свидетельствуют комментарии в сети, что-то пошло не так.
    Надежда Савченко
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Надежда Савченко впечатлила соцсети своим последним выступлением, а также нарядом в эфире телеканала NewsOne. Видео можно посмотреть здесь.

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    В частности, Савченко заявила, что выступает за мир и уничтожение всякой власти.

    "С прадавних времён, столетия с 4-5 до нашей эры или там после нашей эры — в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами из-за того, что ценили свой труд. То есть, человек, который работает, который что-то производит, становится индивидуалистом. Племена жили, скажем, таким устоем, что не имели власти. Власть избиралась только в случае опасности….После того, как война заканчивалась и устанавливался мир — власть сбрасывали, она была не нужна", — заявила она.

    Пользователи крайне удивились такому заключению и раскритиковали депутата за это.

    Скриншот соцсетей
    Скриншот с видео
    Надежда Савченко

    Кроме того, их возмутил наряд Савченко.

    Скриншот соцсетей
    Скриншот соцсетей
    Скриншот соцсетей
    Скриншот соцсетей
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