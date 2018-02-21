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    Прогноз от Савченко: через четыре - пять лет нас ждет большая война

    (обновлено: )158128
    По словам скандального народного депутата Надежды Савченко, Крым может остаться под статусом аннексированных территорий на длительное время и никогда не станет российским для Запада.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    Крым может остаться в статусе аннексированной территории на длительный период, а вот Донбасс ждет другая судьба, считает внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

    Надежда Савченко
    Скриншот с видео
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    Нардеп убеждена, что в международном законодательном поле аннексированный Крым и оккупированный Донбасс "никогда не станут русскими".

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    "Крым может остаться под статусом аннексированных территорий, к сожалению, на длительное время. Я думаю, что Донбасс ждет другая судьба. Не думаю, что она будет решено именно в вопросе миротворцев, вряд ли достигнут такого решения. Я думаю, выхода два: через года четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, но России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном. Другой выход из ситуации — это смена власти в Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути, нас могут ожидать", — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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