Прогноз от Савченко: через четыре - пять лет нас ждет большая война

Крым может остаться в статусе аннексированной территории на длительный период, а вот Донбасс ждет другая судьба, считает внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Нардеп убеждена, что в международном законодательном поле аннексированный Крым и оккупированный Донбасс "никогда не станут русскими".

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"Крым может остаться под статусом аннексированных территорий, к сожалению, на длительное время. Я думаю, что Донбасс ждет другая судьба. Не думаю, что она будет решено именно в вопросе миротворцев, вряд ли достигнут такого решения. Я думаю, выхода два: через года четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, но России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном. Другой выход из ситуации — это смена власти в Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути, нас могут ожидать", — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.