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    В киевском музее случайно нашли 100-летнее послание

    (обновлено: )434
    В Национальном художественном музее в Киеве случайно нашли послание, которое пролежало в двери 118 лет.
    Канал ТСН на Youtube

    Как говорится в сюжете ТСН, входную дверь в музее начали готовить для реставрации. Под одной из деталей, которая была заложена в 1900 году, нашли послание, написанное обычным карандашом.

    "Июнь 25, 1900 года столяра Семен Антонов, сын Алексей, тут дописано, Яков черн – черноробочие. Это сообщение, которое мы получили через 118 лет", — говорят в музее.

    С другой стороны дощечка почти полностью потемнела. С этой стороны столяры ничего не увидели.

    "Нашли слово Городецкий. Возможно, надпись рукой самого Городецкого", — говорит инженер.

    На испорченную сторону посмотрели под микроскопом и действительно прочитали два слова "архитектор Городецкий". Далее инициалы и подпись, но принадлежит ли он лично Городецкому, еще будут исследовать реставраторы.

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