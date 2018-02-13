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    В Киеве музей Ивана Гончара залило кипятком

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    Коммунальная авария произошла в киевском музее скульптора Ивана Гончара. Здание музея расположено на улице Лаврской, 19 в Печерском районе столицы.
    Видео Укрінформ

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в киевском музей скульптора и художника Ивана Гончара произошел потоп — прорвало трубу с кипятком. О ЧП администрация музея сообщила в Facebook.

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    Горячая вода хлынула в помещения музей в пять часов утра, горячий пар заполнил помещения на двух этажах здания.

    Фото facebook.com/mariya.poshyvailo
    Музей Ивана Гончара залило кипятком

    "Сейчас нам известно, что где-то произошла авария на центральной теплотрассе и вся вода по трубам течет к нам в музей. Стараются как можно быстрее остановить эту воду. Всюду горячий пар… Коммунальщики ищут причину, пытаются остановить воду", — рассказала в эфире Hromadske сотрудница музея Мария Пошивайло.

    Фото facebook.com/mariya.poshyvailo
    Музей Ивана Гончара залило кипятком

    По ее словам, больше всего пострадала центральная экспозиция музея, однако "удалось эвакуировать все экспонаты".

    В музее работают несколько аварийных бригад, которые откачивают воду.

    Справка

    Заслуженный деятель искусств Украины, обладатель Шевченковской премии Иван Гончар за свою жизнь собрал домашнюю коллекцию произведений искусства из трех тысяч экземпляров.

    Дом-музей Гончара расположен в Киеве на улице Лаврской.

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