В Киеве музей Ивана Гончара залило кипятком

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в киевском музей скульптора и художника Ивана Гончара произошел потоп — прорвало трубу с кипятком. О ЧП администрация музея сообщила в Facebook.

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Горячая вода хлынула в помещения музей в пять часов утра, горячий пар заполнил помещения на двух этажах здания.

Фото facebook.com/mariya.poshyvailo Музей Ивана Гончара залило кипятком

"Сейчас нам известно, что где-то произошла авария на центральной теплотрассе и вся вода по трубам течет к нам в музей. Стараются как можно быстрее остановить эту воду. Всюду горячий пар… Коммунальщики ищут причину, пытаются остановить воду", — рассказала в эфире Hromadske сотрудница музея Мария Пошивайло.

Фото facebook.com/mariya.poshyvailo Музей Ивана Гончара залило кипятком

По ее словам, больше всего пострадала центральная экспозиция музея, однако "удалось эвакуировать все экспонаты".

В музее работают несколько аварийных бригад, которые откачивают воду.

Справка

Заслуженный деятель искусств Украины, обладатель Шевченковской премии Иван Гончар за свою жизнь собрал домашнюю коллекцию произведений искусства из трех тысяч экземпляров.

Дом-музей Гончара расположен в Киеве на улице Лаврской.

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