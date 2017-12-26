В Киеве затопило улицу: невозможно пройти и даже проехать на авто

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева после сильного дождя и таяния снега сильно затопило улицу Фанерную, передает "112 Украина".

Вследствие затопления улицы движение по ней было парализовано, а для его нормализации коммунальным службам пришлось откачивать воду.

"На ул. Фанерной нельзя ни пройти, ни проехать из-за количества воды вследствие дождя. Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость. Предполагаемая причина такого количества воды — это плохо работающее водоотведение. Мы имели возможность пообщаться с диспетчерами с "Киевавтодора" в Днепровском районе, где нам сообщили, что на место представители выезжали, они выкачивали воду", — передает корреспондент канала.

Предварительно причиной затопления улицы стала плохая дорожная система.

По данным канала, уровень воды на улице достигает 40 см. Местные жители отмечают, что все время страдают от затоплений улиц.

Ранее около 12 тысяч жителей города Мукачево в Закарпатской области остались без централизованного водоснабжения из-за подтопления скважин.