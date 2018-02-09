Мотоциклист расстрелял прохожих в Италии. Место ЧП

Отмечается, что инцидент произошел утром на площади Донателло. По словам очевидцев, сначала мужчина делал "выкрутасы" на дороге. Прохожие сделали ему замечание, однако его реакция оказалась довольно неожиданной — он выхватил пистолет и начал стрелять.

"Раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей. В результате пять человек получили ранения. Их уже доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении.

lanazione.it На месте стрельбы в Италии

Правонарушителю удалось скрыться с места происшествия. Его разыскивает полиция.