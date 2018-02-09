наверх
09.02.201819:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    Мотоциклист расстрелял прохожих в Италии. Место ЧП

    (обновлено: )65
    В итальянском городе Пиза мужчина, который хулиганил на мотоцикле, открыл стрельбу в сторону прохожих. В результате происшествия - пять человек попали в больницу с огнестрельными ранениями.
    Видео мирового спорта на Youtube

    Отмечается, что инцидент произошел утром на площади Донателло. По словам очевидцев, сначала мужчина делал "выкрутасы" на дороге. Прохожие сделали ему замечание, однако его реакция оказалась довольно неожиданной — он выхватил пистолет и начал стрелять.

    "Раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей. В результате пять человек получили ранения. Их уже доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении.

    lanazione.it
    На месте стрельбы в Италии

    Правонарушителю удалось скрыться с места происшествия. Его разыскивает полиция.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Антибандеровский" закон Польши - двойной удар по Украине. Мнение Бортника
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере