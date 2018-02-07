Дыра в ДНР. Возле Горловки произошел масштабный провал земли

В селе Чигари Донецкой области, которое располагается недалеко от контролируемой самопровозглашенной ДНР Горловки, произошли масштабные провалы земли. Об этом сообщил волонтер, председатель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.

По его данным, ополченцы непризнанной ДНР забросили шахту им. Гагарина, которая располагается в Горловке. В результате этого шахта постепенно затапливается и обваливается. Из-за этого страдают населенные пункты, находящиеся прямо над шахтными пустотами, утояняют "Вести".

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В частности, по словам Каплина, жители села, которое находится в "серой зоне", уже много месяцев страдают от подтоплений. Подвалы и погреба людей полностью залиты водой. А на днях произошли обвалы земли. Волонтер заснял на видео яму глубиной 5 метров и около 7 метров в диаметре.

"По словам местных жителей, первый провал грунта произошел около недели назад на глубину около метра. За день до нашего визита грунт провалился второй раз в том же месте. В 20 метрах от провала стоит жилой дом, в котором живут люди. За 100-150 метров от провала расположен водопровод, подающий воду из неподконтрольной части Донецкой области на ряд населенных пунктов на подконтрольной части области с населением в несколько сот тысяч человек", — сообщил волонтер.

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Накануне сообщалось, что Верховная Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса.