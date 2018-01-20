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    Пожар в Военно-морском институте в Петербурге попал на видео

    (обновлено: )12411
    В Санкт-Петербурге произошел пожар в Военно-морском институте, на данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.
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    Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, возгорание произошло в 11.35 (по Киеву) в одном из помещений отдельно стоящего учебного корпуса на территории Военного-морского института ВУНЦ ВМФ на набережной лейтенанта Шмидта, дом 17. ГУМЧС по Петербургу сообщало, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

    "Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Силами пожарной команды военного ВУЗа и прибывших на место расчетов МЧС возгорание локализовано", — говорится в сообщении.

    Согласно информации регионального главка МЧС, пожар локализован в 02.05 (по Киеву). К тушению привлечены 36 единиц техники и 152 человека личного состава.

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