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    Трое детей погибли при пожаре в Херсонской области

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    В частном жилом доме в селе Бриливка возник пожар, в результате которого погибли три ребенка. Он вспыхнул накануне вечером и был ликвидирован в 4:20 подразделением местной пожарной охраны.
    На месте пожара в Херсонской области
    kherson.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Херсонской области, сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.

    Пожар вспыхнул накануне вечером в поселке Бриливка Олешковского района.

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    "В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три ребенка. В 4.20 подразделением местной пожарной охраны пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

    Причина пожара устанавливается.

    Ранее сообщалось, что в селе Квитневое Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, один из них — пятилетний ребенок.

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