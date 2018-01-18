Трое детей погибли при пожаре в Херсонской области

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Херсонской области, сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.

Пожар вспыхнул накануне вечером в поселке Бриливка Олешковского района.

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"В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три ребенка. В 4.20 подразделением местной пожарной охраны пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в селе Квитневое Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, один из них — пятилетний ребенок.