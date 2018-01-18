После ЧП на российском нефтепроводе возник масштабный пожар

Площадь возгорания нефти после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области составила около 7,5 тысячи квадратных метров, сообщила в четверг прокуратура региона.

"Ориентировочная площадь пожара составляет 7,5 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Правительство региона уточнило, что сейчас принимаются все необходимые меры по устранению последствий разлива нефти. "В настоящее время проводится работа по освобождению трассы от последствий разлива", — говорится в сообщении.

Согласно данным "Транснефти", в четверг в 14.30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч кубов). Произошло возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен.

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