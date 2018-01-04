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    В центре Киева на Подоле горит дом

    (обновлено: )12910
    Сообщается, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже на Подоле. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС.
    Пожар в Киеве на Подоле
    informator.news

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле на пересечении улиц Константиновской и Еленовской горит квартира в многоэтажном доме.

    "Пылает квартира на пятом этаже жилого дома", — сообщает Информатор с места происшествия.

    На месте работают спасатели ГСЧС.

    Как сообщил "112 Украина", спасатели пока что не могут добраться до квартиры, так как она бронированная.

    Ранее сообщалось, что в Харькове в шестиэтажном жилом доме на ул. Библика, 25 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

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