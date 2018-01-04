В центре Киева на Подоле горит дом

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле на пересечении улиц Константиновской и Еленовской горит квартира в многоэтажном доме.

"Пылает квартира на пятом этаже жилого дома", — сообщает Информатор с места происшествия.

На месте работают спасатели ГСЧС.

Как сообщил "112 Украина", спасатели пока что не могут добраться до квартиры, так как она бронированная.

Ранее сообщалось, что в Харькове в шестиэтажном жилом доме на ул. Библика, 25 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.