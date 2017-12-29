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    При пожаре в Мумбаи погибли 15 человек, в основном молодые женщины

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    По данным местной полиции, подавляющее большинство погибших - девушки, которые в эту ночь отмечали день рождения в одном из ресторанов на крыше здания.
    Последствия смертельного пожара в индийском Мумбаи
    @ndtv

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. По меньшей мере 15 человек погибли, десятки получили ранения в результате пожара, разразившегося в одном из ресторанов торгового комплекса Kamala Mills в индийском Мумбаи, сообщает телеканал NDTV.

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    Как сообщалось ранее, пожар начался в пабе London Taxi в ночь на 29 декабря, после чего пламя быстро распространилось по всем 12 этажам здания. На фотографиях, размещенных очевидцами в своих аккаунтах в соцсетях, видно, что верхняя часть здания выгорела полностью. Отмечается, что Kamala Mills пользуется популярностью среди любителей ночных развлечений в мегаполисе.

    По данным полиции, подавляющее большинство погибших — девушки, которые в эту ночь отмечали день рождения в одном из ресторанов на крыше здания. Один из пострадавших по имени Сулбха К.Г. Арора в своем аккаунте в Twitter рассказал, что пожар охватил Kamala Mills "мгновенно".

    "В течение каких-то секунд после того, как мы поняли, что начался пожар, все помещение уже было охвачено огнем. Началась жуткая давка, люди пытались выбраться из горящего здания", — рассказал пострадавший.

    @ndtv
    Последствия смертельного пожара в индийском Мумбаи

    Полиция возбудила уголовное дело и пока воздерживается от комментариев по поводу случившегося. Власти настаивают на необходимости проведения тщательного расследования, прежде чем выдвигать какие-либо версии. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.

    Ранее сообщалось, что в нью-йоркском Бронске произошел пожар, в результате которого погибли как минимум 12 человек.

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