В России автомобилисты составили елку из 270 машин

По информации сообщества автомобилистов Калининграда, это самая большая "автоелка" в России. Ранее сообщалось, что автомобилистам в Хабаровске удавалось составить елку из 97 автомобилей, прежде рекордом считалась акция в Челябинске, когда в виде елки выстроились 80 машин.

"В Калининграде сообщество автомобилистов при поддержке Госавтоинспекции и ДОСААФ организовали масштабную новогоднюю акцию "Автоёлка". Более 270 автомобилистов выстроились на аэродроме "Девау" в форме ёлочки, а "звезду" сформировали автомобили ГИБДД", — рассказали в Госавтоинспекции.

Подготовительная работа к флешмобу шла почти три часа. Безопасность обеспечивали сотрудники МЧС. Когда гигантская елка была готова, полицейский Дед Мороз поздравил автомобилистов с наступающим Новым годом и пожелал безопасных дорог. На словах "Елочка, зажгись!" все автомобили включили фары и "аварийки".

В прошлом году сообщество автомобилистов Калининграда уже организовывало подобную праздничную акцию, но тогда удалось собрать елку из 94 машин.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана Астане в Центральном парке загорелась главная новогодняя елка столицы. К моменту прибытия пожарных искусственная елка была полностью охвачена огнем.