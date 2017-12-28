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    В России автомобилисты составили елку из 270 машин

    (обновлено: )8620
    Калининградские автомобилисты составили елку из 270 машин, причем звезду на ее верхушке выложили из полицейских автомобилей, сообщили журналистам в Госавтоинспекции по Калининградской области.
    Тот самый Николай

    По информации сообщества автомобилистов Калининграда, это самая большая "автоелка" в России. Ранее сообщалось, что автомобилистам в Хабаровске удавалось составить елку из 97 автомобилей, прежде рекордом считалась акция в Челябинске, когда в виде елки выстроились 80 машин.

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    РИА Новости Украина
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    "В Калининграде сообщество автомобилистов при поддержке Госавтоинспекции и ДОСААФ организовали масштабную новогоднюю акцию "Автоёлка". Более 270 автомобилистов выстроились на аэродроме "Девау" в форме ёлочки, а "звезду" сформировали автомобили ГИБДД", — рассказали в Госавтоинспекции.

    Подготовительная работа к флешмобу шла почти три часа. Безопасность обеспечивали сотрудники МЧС. Когда гигантская елка была готова, полицейский Дед Мороз поздравил автомобилистов с наступающим Новым годом и пожелал безопасных дорог. На словах "Елочка, зажгись!" все автомобили включили фары и "аварийки".

    В прошлом году сообщество автомобилистов Калининграда уже организовывало подобную праздничную акцию, но тогда удалось собрать елку из 94 машин. 

    Ранее сообщалось, что в столице Казахстана Астане в Центральном парке загорелась главная новогодняя елка столицы. К моменту прибытия пожарных искусственная елка была полностью охвачена огнем.

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