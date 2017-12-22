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    Общество

    СМИ сообщили о самой дорогой елке Украины

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    Николаевская 22-метровая искусственная новогодняя елка обогнала в цене даже киевскую елку, которая стоила 2,7 миллиона гривен. В Днепре и Сумах купили подобные праздничные "деревья" за значительно меньшую сумму.
    Елка Николаева за 2,8 млн гривен
    Украинская правда

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Главная елка Николаева признана самой дорогой в Украине — она обошлась бюджету в 2,8 млн гривен (около 85 тысяч евро). И это несмотря на то, что в Днепре и Сумах купили подобные праздничные "деревья" за значительно меньшую сумму, пишет "Украинская правда".

    Смотрите также: Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с перебитым носом

    Николаевская 22-метровая искусственная новогодняя елка обогнала по цене даже киевскую елку, которая стоила 2,7 миллиона гривен.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке региона. Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предстал перед горожанами с перебитым носом и синяками под глазами.

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