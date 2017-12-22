СМИ сообщили о самой дорогой елке Украины

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Главная елка Николаева признана самой дорогой в Украине — она обошлась бюджету в 2,8 млн гривен (около 85 тысяч евро). И это несмотря на то, что в Днепре и Сумах купили подобные праздничные "деревья" за значительно меньшую сумму, пишет "Украинская правда".

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Николаевская 22-метровая искусственная новогодняя елка обогнала по цене даже киевскую елку, которая стоила 2,7 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке региона. Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предстал перед горожанами с перебитым носом и синяками под глазами.