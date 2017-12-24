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    В США при крушении самолета погибли пять человек

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    Как заявили в офисе шерифа, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
    WFLA News Channel 8 в youtube

    Онлайн-трансляция движения самолетов в небе над США
    Скриншот ABC News
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    Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, пять человек погибли, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени. Как заявили в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

    Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

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