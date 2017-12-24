Первый полет крупнейшего в мире самолета-амфибии попал на видео

Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (05.38 по киевскому времени). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров. Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года, самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

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Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.