наверх
10.03.201818:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Обвинения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    П/к представителей МВД, СБУ и Генпрокуратуры Украины
    ГПУ намерена в скором времени предъявить обвинение депутату Цареву
    14:23 03.06.2014
    156
    Генпрокуратура намерена в ближайшее время предъявить обвинение депутату Олегу Цареву, которого ранее парламент лишил депутатской неприкосновенности, сообщил РИА Новости первый заместитель генпрокурора Николай Голомша.
    Суд по бостонскому делу, фото с места событий
    Царнаевы использовали бомбы, изготовленные из елочных игрушек - СМИ
    09:23 22.05.2014
    12Теракты в Бостоне
    Братья Царнаевы, обвиняемые в организации теракта во время Бостонского марафона, использовали елочные украшения и детали игрушечных машинок для создания взрывных устройств, сообщает АП со ссылкой на федерального прокурора США.
    Хакерская атака
    Китай осудил США за лицемерие и двойные стандарты - СМИ
    09:06 20.05.2014
    25
    Министерство обороны КНР осудило США за "лицемерие и двойные стандарты" после того, как американский Минюст обвинил пятерых китайских военных в экономическом кибершпионаже, передает во вторник агентство Франс Пресс.
    Столица Судана город Хартум
    В Судане суд приговорил беременную к повешению за брак с христианином
    10:12 16.05.2014
    24
    Суданский суд приговорил беременную женщину к повешению за вероотступничество после того, как она вышла замуж за христианина.
    Инспекторы ООН по химоружию в Сирии
    США вслед за Францией обвинили Дамаск в применении химоружия
    18:05 15.05.2014
    16Вооруженный конфликт в Сирии.
    Госсекретарь США Джон Керри в четверг выступил с неподтвержденными обвинениями в адрес сирийских властей, якобы применявших в последние месяцы ядовитый хлор против боевиков оппозиции, передает агентство Рейтер.
    Супер-тяжеловес Александр Емельяненко
    Александру Емельяненко предъявлено обвинение - СК РФ
    11:13 10.05.2014
    45
    Известному бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщил в субботу Следственный комитет РФ.
    Вид на МИД РФ и Кремль
    В Москве сочли бредом заявление Киева о связи ФСБ с трагедией в Одессе
    11:15 03.05.2014
    17Столкновения в Одессе
    Заявление Сергея Пашинского о причастности ФСБ РФ к трагическим событиям в Одессе, где в результате пожара погибли десятки людей, в Москве считают бредом, тотальным враньем и цинизмом.
    Сергей Пашинский
    Пашинский обвинил ФСБ России в провокации в связи с трагедией в Одессе
    11:10 03.05.2014
    12Столкновения в Одессе
    Исполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский бездоказательно обвинил ФСБ России в организации провокации в связи с трагедией в Одессе.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров осудил Киев, обвинив в развязывании "гражданской войны"
    21:08 02.05.2014
    22Спецоперация на востоке Украины
    Глава Чечни Рамзан Кадыров решительно осудил киевскую власть, оказывающую силовое воздействие на юго-восток Украины, отметив влияние на эту власть западных стран, США и НАТО.
    Тегеран
    СМИ: Иран отвергает обвинения США в пособничестве терроризму
    16:59 01.05.2014
    5Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Тегеран опроверг обвинения Вашингтона в пособничестве терроризму, содержащиеся в распространенном докладе госдепа США, сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Марзийе Афхама.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Помощнику прокурора Ялты предъявили обвинение в получении взятки
    07:26 07.04.2014
    38
    Помощнику прокурора города Ялты Евгению Помелову предъявлено обвинение в получении 7,5 тысячи гривен в виде взятки, сообщает Следственный комитет РФ.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН обвиняет КНДР в уклонении от санкций и незаконной торговле оружием
    15:25 11.03.2014
    4
    Доклад ООН, опубликованный во вторник, призывает проводить более тщательную проверку морских судов под флагом КНДР, обвиняя Пхеньян в уклонении от санкций организации и торговле оружием, сообщает агентство Ренхап.
    Ситуация в Киеве
    МВД: "охрана Майдана" ограбила активисток благотоворительного фонда
    15:11 07.02.2014
    9
    Неизвестные, назвавшиеся "охраной Евромайдана", ограбили в Киеве девушек из благотворительного фонда, а одну из них провели частично обнаженной через Майдан Незалежности, сообщает МВД Украины.
    Дмитрий Булатов
    МВД: Булатов подозревается в организации массовых беспорядков
    18:29 31.01.2014
    9Похищение активиста "Автомайдана" Булатова
    В пятницу стало известно о том, что Булатов, а также другие активисты "автомайдана" - Алексей Гриценко и Сергей Коба - объявлены в розыск. Согласно информации сайта МВД, Булатову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
    Самолет
    Прокурор просит присяжных признать авиадебошира Кабалова виновным
    10:18 05.12.2013
    1
    Прокурор просит присяжных заседателей вынести обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении авиадебошира Сергея Кабалова, обвиняемого в покушении на угон самолета и избиении бортпроводника.
    Подозреваемый в совершении Бостонского теракта
    Суд отклонил запрос о передаче адвокатам Царнаева материалов дела
    11:14 28.11.2013
    2
    Федеральный суд штата Массачусетс отклонил восемь из девяти пунктов ходатайства защиты Джохара Царнаева, одного из подозреваемых в причастности к бостонскому теракту.
    Гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер
    Баумгертнер не признает вину в предъявленном обвинении
    16:44 22.11.2013
    2
    Гендиректор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер не признает свою вину в предъявленном обвинении, сообщил в пятницу РАПСИ один из защитников Баумгертнера Юлий Тай.
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    Обвинение предъявлено еще 9 арестованным с судна Arctic Sunrise
    09:42 31.10.2013
    1
    Обвинение в хулиганстве предъявлено уже 26 из 30 арестованных с судна Greenpeace Arctic Sunrise, сообщил РИА Новости в четверг юрист экологической организации Михаил Крейндлин.
    Продукция компании Рошен
    Минагропрод обвиняет Роспотребнадзор в распространении лжи о Roshen
    10:59 30.10.2013
    10Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ
    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обвинило Роспотребнадзор в распространении ложной информации по итогам проверки кондитерских фабрик Roshen.
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    Обвинение в хулиганстве предъявлено 17 арестованным с Arctic Sunrise
    10:45 30.10.2013
    9
    Следствие в Мурманске предъявило обвинение в хулиганстве 17 из 30 арестованных с судна Greenpeace Arctic Sunrise, сообщил в среду РИА Новости юрист экологической организации Михаил Крейндлин.
    еще 20 материалов
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги