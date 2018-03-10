Генпрокуратура намерена в ближайшее время предъявить обвинение депутату Олегу Цареву, которого ранее парламент лишил депутатской неприкосновенности, сообщил РИА Новости первый заместитель генпрокурора Николай Голомша.
Братья Царнаевы, обвиняемые в организации теракта во время Бостонского марафона, использовали елочные украшения и детали игрушечных машинок для создания взрывных устройств, сообщает АП со ссылкой на федерального прокурора США.
Министерство обороны КНР осудило США за "лицемерие и двойные стандарты" после того, как американский Минюст обвинил пятерых китайских военных в экономическом кибершпионаже, передает во вторник агентство Франс Пресс.
Госсекретарь США Джон Керри в четверг выступил с неподтвержденными обвинениями в адрес сирийских властей, якобы применявших в последние месяцы ядовитый хлор против боевиков оппозиции, передает агентство Рейтер.
Тегеран опроверг обвинения Вашингтона в пособничестве терроризму, содержащиеся в распространенном докладе госдепа США, сообщает иранское информационное агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Марзийе Афхама.
Доклад ООН, опубликованный во вторник, призывает проводить более тщательную проверку морских судов под флагом КНДР, обвиняя Пхеньян в уклонении от санкций организации и торговле оружием, сообщает агентство Ренхап.
В пятницу стало известно о том, что Булатов, а также другие активисты "автомайдана" - Алексей Гриценко и Сергей Коба - объявлены в розыск. Согласно информации сайта МВД, Булатову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.